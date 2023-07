Xavier Jacobelli ha detto la sua sull’Inter e Correa, alla ricerca di un nuovo club: il giornalista è sicuro che a settembre ce la farà

Con queste parole a Radio Radio – Lo Sport, il giornalista Xavier Jacobelli parla dell’Inter e di Joaquin Correa, non più funzionale al reparto offensivo dei nerazzurri:

LE PAROLE- «Il suo rendimento è stato condizionato da problemi fisici. Poi, mentre l’Inter entrava nel momento decisivo della stagione, il rendimento di Lautaro Martinez e Romelu Lukaku ha impedito a Correa di essere titolare fisso. Vedremo quali saranno gli sviluppi, il mercato chiude a inizio settembre e credo che una squadra riuscirà a trovarla. È importante per la squadra nerazzurra proseguire su questo cammino, centrando colpi a parametro zero. André Onana è il primo, ma non dimentichiamoci di Hakan Calhanoglu».

