Xavier Jacobelli non ha dubbi, ecco il suo commento sulle parole di Allegri nella lotta scudetto tra Inter e Juventus

Intervenuto a Radio Bianconera, Xavier Jacobelli ha parlato di Massimiliano Allegri. Ecco il commento del giornalista sulle parole del tecnico della Juventus e la metafora dei “cacciatori e la fuga” sulla lotta Scudetto con l’Inter.

IL COMMENTO – «Io non ci vedo nulla di polemico o offensivo, anzi penso che l’ironia sia sempre sinonimo di intelligenza. Allegri si gode una Juve che sta bene, non perde da 17 partite, sta ritrovando finalmente Vlahovic e Yildiz è un piacere per gli occhi di chiunque ami il calcio. Il fatto stesso di aver piazzato questa Supercoppa nel bel mezzo del campionato per raccattare un po’ di denaro, è stato uno schiaffo ai tifosi. Se questa competizione si fosse disputata in Italia avrebbe avuto molto più seguito, ma invece si va a Riyad per soldi».

L'articolo Jacobelli difende Allegri: «Parole sull'Inter? Non offensive, l'ironia è sintomo di…» proviene da Inter News 24.

