Il Napoli si è assicurato la vittoria in semifinale di Supercoppa Italiana, ecco com’è andato il match contro la Fiorentina

E dunque in finale ci sarà il Napoli. Questa sera (ore 20 italiane), la squadra di Walter Mazzarri è scesa in campo contro la Fiorentina in occasione della prima (delle due) semifinali valide per la Supercoppa Italiana. Davanti ai, purtroppo, pochissimi spettatori presenti all’Al -Awwal Stadium, i partenopei hanno dunque confezionato una roboante vittoria ai danni dei rivali toscani.

Apre le danze subito Simeone al 22’, mentre ipoteca il match con una doppietta Alessio Zerbin: rispettivamente al minuto 84 e 86 i due gol. Pensare, che l’attaccante di Novara era subentrato all’82’. Ora, gli azzurri, attenderanno il verdetto dell’altra semifinale in programma domani tra Inter e Lazio, per scoprire quale sarà il loro vversario all’ultimo round.

L’articolo Napoli-Fiorentina 3-0, Mazzarri in finale di Supercoppa: il punto proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG