Ecco le parole di Xavier Jacobelli che parla a TMW Radio della situazione del Milan che analizza il pareggio contro la Cremonese: “I giudizi sull’efficacia o meno di un mercato si danno a fine stagione. E’ evidente che le energie che il Milan ha profuso in Champions, primo traguardo stagionale, ha inciso. Contro la Cremonese abbiamo visto una frenata.“

Conclude così: “Ma in questo momento, considerata anche l’assenza dell’intera fascia destra titolare, dobbiamo rimarcare l’eccezionalità dell’andatura del Napoli, che va a un ritmo forsennato che nessuno poteva prevedere. La marcia del Napoli credo faccia risaltare i problemi delle altre“. Insomma il Milan rischia di essere risucchiato nella lotta contro le altre squadre per il vertice, ma il Napoli di certo non potrà per sempre continuare con questo ritmo.

