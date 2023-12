Xavier Jacobelli ha commentato le recenti prestazioni vincenti dell’Inter e lo stato di forma incredibile della squadra

Sulle frequenze di TMW Radio, Xavier Jacobelli si sintonizza sull’Inter e sulle ultime prestazioni dei nerazzurri, che sembrano poter seminare vittorie anche in Champions League.

INTER- «Il Barcellona in questo momento è terzo ne LaLiga, è un ostacolo però abbordabile per un Napoli in ripresa. L’Atletico invece è quarto, sappiamo come gioca ma anche l’Inter, che ha la stessa media punti del Napoli dello scorso anno e la dice lunga sulla sua forma. E’ in uno stato di grazia incredibile»

L’articolo Jacobelli esalta l’Inter: «E’ in uno stato di grazia che ricorda molto…» proviene da Inter News 24.

