I destini di Piotr Zielinski e del Napoli si allontanano sempre più, col giocatore non disposto a firmare il rinnovo: occasione per l’Inter?

Il Napoli sembra sempre più distante nel futuro di Piotr Zielinski. Nonostante sia un elemento fondamentale nella squadra di Walter Mazzarri con un contratto in scadenza a giugno, la permanenza del polacco in terra partenopea potrebbe arrivare al termine. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, le possibilità di rinnovo con gli azzurri sembrano ormai esaurite.

Il giocatore rappresenta un’opportunità allettante a parametro zero, e l’Inter lo ha già inserito nei propri radar in vista della prossima stagione. Tuttavia, c’è anche una forte concorrenza per il centrocampista polacco, con la Juve interessata alla sua acquisizione.

L’articolo Il rinnovo di Zielinski col Napoli sempre più improbabile, l’Inter resta alla finestra proviene da Inter News 24.

