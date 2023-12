Ecco il report della sessione odierna d’allenamento del Lecce, in vista del match di campionato con l’Inter del 23 dicembre

Il Lecce è tornato agli allenamenti in preparazione per la sfida contro l’Inter questo pomeriggio, presso l’Acaya Golf Resort & SPA. La squadra si è riunita dopo il giorno di riposo concesso dal tecnico Roberto D’Aversa, il quale non sarà presente in panchina a San Siro a causa di una squalifica.

Durante la sessione, l’assente è stato Pontus Almqvist, mentre Patrick Dorgu ha svolto un programma di lavoro personalizzato a causa di un indolenzimento al ginocchio sinistro derivante da una contusione subita nell’ultimo allenamento di venerdì scorso.

L’articolo Verso Inter Lecce, allenamento dei salentini: 2 assenti proviene da Inter News 24.

