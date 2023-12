Mercato Milan, per la difesa avanza Lenglet: gli ottimi rapporti di Furlani con i procuratori del ragazzo favoriscono i rossoneri

C’è un nome che sta scalando a grandi passi le preferenze del calciomercato Milan per rinforzare la difesa a gennaio.

Come riportato da calciomercato.com, i rossoneri sono in pole per Lenglet, difensore del Barcellona attualmente in prestito all’Aston Villa dove sta giocando pochissimo. Il centrale a gennaio farà ritorno in Spagna per poi ripartire immediatamente. Nonostante la concorrenza del Napoli, che si è inserito negli ultimi giorni, Furlani può sfruttare gli ottimi rapporti con l’agenzia Wassermann.

L’idea è quella di un prestito con diritto di riscatto con parte dell’ingaggio da 6 milioni di euro netti pagato proprio dal Barcellona.

The post Mercato Milan, avanza Lenglet: un aspetto favorisce Furlani. Ultime appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG