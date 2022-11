Sono queste le parole di Xavier Jacobelli che parla del Milan proprio a MilanTV parlando della corsa scudetto.

Ecco le parole di Xavier Jacobelli che parla a MilanTV della corsa scudetto con il Milan e Napoli interessate: “Ci sono 52 giorni fra i Mondiali e la ripresa del campionato. Sarà importante come le squadre occuperanno questa sosta. Questa sarà la discriminante per la ripresa del campionato che al momento vede il Milan come solo inseguitore del Napoli.“

Conclude così il giornalista: “Il Milan ha la possibilità di recuperare i grandi infortunati e di ripresentarsi al via del campionato nella speranza di aver accumulato altri sei punti. Questa sarà una stagione che verrà decisa sulla capacità di resistenza delle squadre“.

Costacurta a TMW parla della difesa rossonera: “Sono giocatori molto giovani, giocando uomo contro uomo è un po’ più facile fare errori. Si devono abituare, perché sono i miglioramenti che gli permetteranno di diventare straordinari“.

