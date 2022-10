Sono queste le parole di Xavier Jacobelli al Corriere dello Sport, dove parla del Milan visto contro il Chelsea.

Ecco le parole di Xavier Jacobelli, giornalista che parla al Corriere dello Sport del Milan: “Disastro totale. Il più brutto Milan degli ultimi tre anni è andato in barca a Londra, rimediando una batosta durissima. Tanto imprevista quanto sciagurata la prova dei Campioni d’Italia, letteralmente surclassati dai Blues che hanno maramaldeggiato, giocando la loro miglior partita della stagione. Graham Potter non ha avuto bisogno di fare alcuna magia, tanto marcato è stato il divario fra un grande Chelsea e un Diavolo mai così piccolo piccolo da quando è tornato in alto.“

Conclude così il famoso giornalista: “C’è solo una consolazione, magra certo, comunque una consolazione: nonostante il tonfo sordo, secco, brutto, il Milan è ancora in corsa per la qualificazione agli ottavi. Però guai se, martedì a San Siro, quando rivedrà il Chelsea, giocherà ancora così male. In gara ufficiale, i rossoneri non hanno mai vinto a Londra contro un’inglese e nemmeno Pioli è riuscito a infrangere il tabù.“

