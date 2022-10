Parla Xavier Jacobelli che ai microfoni di TMW Radio parla del Milan prima della sfida contro il Chelsea, ecco le sue parole.

Sono queste le parole di Xavier Jacobelli, giornalista che parla a TMW Radio del Milan e della sfida Champions League: “La caratteristica del Milan di Pioli è la volontà di crederci anche quando emergono problemi come gli infortuni che stanno attanagliando i rossoneri. Contro il Chelsea sarà sicuramente dura, ma il Milan andrà a Stamford Bridge con coraggio perché la squadra c’è e ha un’anima ben definita“.

Milanello

Fabrizio Ravanelli, ex punta della Juve, parla a Pressing del possibile rinnovo di Leao: “Leao chiede 7 milioni di euro per rinnovare? 7 milioni li vale assolutamente. Sarebbe un affare per il Milan rinnovare il contratto del portoghese a questa cifra. Se la richiesta è questa, il Milan dovrebbe farlo firmare subito, è un giocatore determinante per i rossoneri“.

