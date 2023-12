Per il Corriere dello Sport, Xavier Jacobelli ha così analizzato la situazione in casa Juve.

IL COMMENTO – «Nemmeno il tempo per la Juve di godersi a pranzo la perla delpieriana di Yildiz e l’acuto di Vlahovic dopo tre mesi di stecche, che l’Inter ritorna subito a +4 per passare un gran Natale, allo stesso ritmo forsennato di quello che un anno fa teneva il grande Napoli spallettiano. La differenza, ancora una volta, l’ha fatta la panchina lunga di Simone Inzaghi, della quale è talentuoso esponente Yann Aurel Bisseck, 23 anni, quando ne aveva 16 il più giovane debuttante in Bundesliga del Colonia».

