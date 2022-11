Ecco le parole di Xavier Jacobelli, il famoso giornalista parla a Milanews.it del Milan della situazione attuale dei rossoneri.

Sono queste le parole di Xavier Jacobelli a MilanNews.it ecco cosa dice del Milan: “Direi che è bellissimo, l’habitat naturale del Milan è la Champions League. Dopo sette anni di assenza era inevitabile che il Milan lo scorso anno pagasse il pedaggio. Questo traguardo è stato costruito negli ultimi tre anni passo dopo passo ed è arrivato dopo una grandissima partita giocata contro il Salisburgo. Il punteggio alla fine è stato più pesante rispetto a quanto ha detto il campo, ma il Milan ha avuto il merito di prendere il sopravvento. Mai qualificazione agli ottavi è stata più meritata. Questa è una nota positiva non solo per i rossoneri ma per l’intero calcio italiano“.

Conclude così sul lavoro di Pioli: “Il Milan, in questo momento, vince ed è compatto perché Pioli ha avuto la capacità di costruire quest’unità di squadra. Il Milan ha fatto molto bene ad annunciare il suo rinnovo fino al 2025 proprio lunedì. Credo che se lo meriti, è stata la cosa giusta al momento giusto. Il Milan non conosce limiti e secondo me dispone di grandi margini di miglioramento. Sono rimasto piacevolmente conquistato dallo spettacolo dei tifosi del Milan. Andare a San Siro in questo momento è una festa. Tutto questo scaturisce dai risultati e dal gioco di qualità che il Milan sa offrire“.

