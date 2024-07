Il giornalista Xavier Jacobelli sottolinea le diversità tra i due centravanti indicando come ai rossoneri serva anche altro in avanti.

Xavier Jacobelli su TMW Radio ha detto la sua sul momento attuale del Milan e sulle prospettive future della squadra di Fonseca. “Morata non è di certo una punta centrale, come lo era invece Giroud. Lo spagnolo è un signor attaccante, che gioca per la squadra e che comunque quest’anno ha fatto ventuno gol con l’Atletico Madrid. A mio avviso poi servirà anche una vera punta centrale. Considerati i costi di cartellino e di ingaggio però Morata può essere un ottimo acquisto”.

Paulo Fonseca

Situazione ambientale

“Io sono pragmatico, aspetto la fine delle operazioni di mercato per un giudizio definitivo. L’eredità di Pioli è indicativa, grazie una squadra giovane e in crescita. Comprendo le perplessità della piazza per un mancato grande nome sul mercato, ma siamo ancora a luglio”. I tifosi si aspettavano un allenatore dal nome più altisonante rispetto a quello di Fonseca, discorso analogo per certi versi anche per il centravanti.

Operazioni a centrocampo

“Fofana concederebbe solidità e dinamismo, aspettando anche il futuro di Bennacer, su cui ci sono sirene saudite. Vanno comunque sempre considerate le condizioni economiche. Il Milan è tornato a chiudere in attivo di bilancio, non vuole fare passi indietro da questo punto di vista”. I rumours provenienti dall’Arabia Saudita e riguardanti l’algerino stanno diminuendo in questa fase; per quel che riguarda il francese, i rossoneri hanno l’accordo col giocatore ma non quello col club monegasco.

