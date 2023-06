Jacobelli: «Per la rifondazione Juve non c’è uomo migliore di Giuntoli». Le dichiarazioni del giornalista

Xavier Jacobelli ha parlato a TMW Radio dell’arrivo alla Juventus di Cristiano Giuntoli.

Le sue parole: «La Juventus è attesa dalla rifondazione e non c’è uomo migliore di Giuntoli, che avrà un compito difficoltoso e complicato. Ottimo però finora il lavoro di Manna, in attesa del ds ex Napoli. Vuol dire che il club bianconero ha le idee chiare».

