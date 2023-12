Xavier Jacobelli, a Radio Bianconera, ha commentato così la richiesta della Procura Antidoping per Paul Pogba. Le dichiarazioni sul centrocampista della Juve.

POGBA – «A mio modo di vedere, non sta in cielo né in terra. Adesso vedremo cosa accadrà, ci sono precedenti come quello di Palomino che alla fine è stato scagionato, e spero che la prassi permetta a Pogba di difendersi, anche perché quattro anni di squalifica equivalgono ad un ergastolo sportivo per un calciatore che ha fatto sì un errore, ma non in cattiva fede».

