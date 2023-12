Padovan: «Pogba Richiesta molto pesante. C’è una cosa che non torna». Le dichiarazioni del giornalista

Padovan, a Sky Sport, si è espresso così sul caso Pogba–Juve.

PADOVAN – «La cosa che non torna è perché Pogba non ha chiesto il patteggiamento. Evidentemente la strategia difensiva è diversa e i suoi legali pensano di poter ottenere qualcosa di più di 2-3 anni, andando a giudizio definitivo senza patteggiamenti. Ci aspettavamo che la Procura chiedesse il massimo. Questa è una richiesta, non una condanna, ma è molto pesante, in linea col reato sportivo».

The post Padovan: «Pogba Richiesta molto pesante. C’è una cosa che non torna» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG