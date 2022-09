James Rodriguez ha ultimato le visite mediche con l’Olympiakos in mattinata e si appresta a firmare con il club greco

James Rodriguez ha effettuato le visite mediche questa mattina con l’Olympiakos. Il colombiano nel pomeriggio firmerà con la squadra greca.

Il mercato degli ateniesi non si conclude però qui: in arrivo anche Cedric Bakambu dal Marsiglia, che è atterrato in città da poco.

L'articolo James Rodriguez, visite mediche completate con l'Olympiakos proviene da Calcio News 24.

