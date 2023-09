L’ex calciatore Jeda si è espresso sull’Inter e sulle prestazioni su campo dei nerazzurri nelle prime 5 giornate di campionato

Ai microfoni di TWM, l’ex calciatore Jeda parla così dell’Inter, facendo un sunto delle prime cinque prestazioni in campionato dei nerazzurri. Le parole.

INTER- «La qualità maggiore emersa in queste prime partite? La sicurezza e la consapevolezza. Nei momenti di difficoltà non va più nel panico come negli altri anni. L’Inter ha completato la squadra in estate, Thuram può rendere bene in una squadra come questa. Calhanoglu è fondamentale, ma Lautaro è l’emblema. La fascia di capitano lo ha fatto crescere come consapevolezza. Sa trascinare la squadra ora»

L’articolo Jeda: «Ecco la miglior qualità dell’Inter al momento. Lautaro? Emblema» proviene da Inter News 24.

