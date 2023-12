L’ex attaccante Jeda ha parlato a Sportitalia della lotta scudetto tra Inter e Juventus. Le sue dichiarazioni

Jeda ha commentato così il duello scudetto tra Inter e Juventus:

«Sicuramente le due lotteranno parecchio. Poi dietro credo che se recupera qualche uomo di fiducia il Milan comunque è lì, poi ci sono tutte le altre dietro col Napoli. Secondo me in campionato c’è ancora molto da giocare, quella di domenica sarà una grande partita. Contro il Real Madrid il Napoli ha fatto una grande partita, è chiaro che non puoi mai abbassare la testa ma l’atteggiamento è stato giusto. Pronostico per Napoli-Inter? Anche col ritorno di Victor Osimhen credo che un pizzico sia favorita l’Inter, la vedo meglio».

L’articolo Jeda: «Inter e Juventus lotteranno parecchio» proviene da Inter News 24.

