Stefano Turati, portiere del Frosinone e grande tifoso dell’Inter, ha parlato del match della sua squadra contro il Milan

In collegamento con DAZN, Stefano Turati parla così da tifoso nerazzurro, in vista del match col Milan.

LE PAROLE– «La partita con il Milan, essendo tifoso dell’Inter, la senti di più in questo momento? No, ora sinceramente no. Sto vivendo la partita come tutte le altre, spero solamente come in tutte le altre occasioni di dare il meglio di me in campo».

