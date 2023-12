A Sportitalia, Jeda ha commentato così Monza–Juve.

JEDA – «Quando si parla di Allegri io faccio notare l’intelligenza di questo allenatore. Quello che conta sono i punti e le vittorie. Se giochi bene oppure no conta poco o niente. La striscia di vittorie della Juve non è da poco. I bianconeri mettono pressione all’Inter in vista del big match di domenica con il Napoli. E per questo diventa più bello il campionato».

