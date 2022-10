L’ex calciatore Jimmy Briand parla di Adli in esclusiva a MilanNews.it, ecco cosa dice l’ex giocatore francese sul Milan.

A MilanNews.it parla l’ex punta Jimmy Briand, l’ex Lione parla del Milan ma soprattutto di Adli, ecco le sue parole: “Yacine è un giocatore giovanissimo con un enorme potenziale, ha tanta qualità. Adesso è arrivato in una grande squadra con tanti campioni come il Milan. E il club deve lasciargli il tempo per prendere confidenza con l’ambiente. Anche al Bordeaux ha avuto bisogno di tempo per adattarsi all’inizio. Io sono sicuro che Adli farà la fortuna del Milan in futuro“.

Conclude così sul ruolo di Adli: “Lui è un giocatore che fa giocare bene la sua squadra, quindi può giocare dietro l’attaccante ma anche più basso. Non so quale sia la sua miglior posizione ma ad Adli piace fare il mediano. E grazie alla sua tecnica sopraffina può davvero giocare ovunque. Aveva fatto un’ottima preparazione con il Milan, ora non sta trovando spazio. Deve avere pazienza e continuare a lavorare, poi sono sicuro che dimostrerà le sue qualità anche in Italia.“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG