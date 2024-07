Il noto procuratore portoghese deve trovare una nuova destinazione al terzino che ha giocato in entrambe le squadre italiane.

Joao Cancelo è un nome che sta facendo molto discutere nel calciomercato estivo. Il terzino portoghese, dopo un periodo al Barcellona nel quale non è stato riscattato, si ritrova in una posizione complicata col Manchester City. La completa rottura dei rapporti con l’allenatore Pep Guardiola lo ha definitivamente allontanato dai piani della squadra inglese. In questo contesto, il suo agente, Jorge Mendes, sta cercando nuove opportunità: secondo la Stampa il procuratore lo sta offrendo in Italia.

Jorge Mendes

Il ritorno in Serie A

Inter e Juventus sono alla ricerca di rinforzi di qualità per le fasce e perciò potrebbero essere la destinazione ideale per il portoghese che ha indossato proprio le maglie delle due italiane tra il 2017 e il 2019. Il dilemma principale riguarda le condizioni economiche dell’operazione: il Manchester City valuta il giocatore 25 milioni di euro ma non è neanche questo il problema maggiore. Joao Cancelo percepisce un ingaggio decisamente alto, intorno ai 10 milioni. Tuttavia, il calciatore sembra disposto a un sacrificio finanziario pur di garantirsi un ruolo in squadre che partecipano a competizioni prestigiose, come la Champions League ed il nuovo Mondiale per Club.

Derby d’Italia

L’Inter sta valutando la situazione soprattutto alla luce del recente infortunio di Buchanan anche se Oaktree sembra intenzionata a ringiovanire la difesa. La Juventus starebbe pensando ad un prestito con diritto di riscatto.

