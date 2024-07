I nerazzurri iniziano a pensare ad eventuali sostituti dell’olandese che potrebbe finire in Arabia Saudita.

Stefan De Vrij sta disputando un ottimo Europeo: Koeman lo sta scegliendo praticamente sempre titolare al fianco di Van Dijk ed al posto di De Ligt. L’olandese però non è più giovanissimo e se all’Inter arrivassero offerte adeguate, potrebbe essere lasciato partire.

Incognita sull’ex Lazio

In realtà De Vrij non sembra così pronto a lasciare il suo attuale club, almeno stando alle sua ultime dichiarazioni. Però le voci che lo vedono vicino ad un trasferimento in Arabia Saudita non si placano; viene accostato all’Al Hilal che però potrebbe non essere allenato da Stefano Pioli come si vociferava negli ultimi giorni. Il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio ha affermato di non aver ricevuto offerte concrete per il giocatore ma chiaramente la situazione resta in divenire.

Olivier Giroud Kim Min Jae

Suggestione coreana

L’Inter non si farebbe trovare impreparata dall’eventuale trasferimento di De Vrij (valutato comunque almeno 10 milioni): la dirigenza monitora la situazione del sudcoreano Kim Min-jae, è quanto riporta la Gazzetta dello Sport. Kim, vincitore dello scudetto nell’ultima stagione in Serie A, stagione in cui è stato eletto miglior difensore del campionato, interessa ai nerazzurri anche da prima che fosse comprato dal Napoli. L’ultima stagione al Bayern Monaco, invece, è stata piuttosto deludente tanto da portare i bavaresi ad acquistare Hiroki Ito dallo Stoccarda. Questo potrebbe suggerire una che il coreano sia sul mercato; i nerazzurri potrebbero provare a chiederlo in prestito con diritto di riscatto.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG