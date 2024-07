I nerazzurri non sostituiranno direttamente il canadese: la nuovo proprietà potrebbe anche investire fondi in un nuovo acquisto in difesa.

L’Inter non comprerà un nuovo esterno nonostante l’infortunio che terrà Buchanan lontano dal campo almeno fino a novembre visto che in rosa c’è già Carlos Augusto. La strategia individuata dalla dirigenza nerazzurra sembra orientata verso la ricerca di un difensore di piede mancino, che possa affiancare e possibilmente diventare il vice di Bastoni.

Carlos Augusto

Gli obiettivi

Tuttosport sostiene che gli occhi di Ausilio e Baccin si siano posati su due giovani calciatori argentini: Facundo Medina del Lens e Nicolas Valentini del Boca Juniors. Il primo, 25 anni, ha un costo valutato intorno ai 20 milioni di euro, mentre il secondo è 2 anni più giovane e ha il contratto in scadenza alla fine del 2024, anche se interessa molto anche alla Roma. In tutto ciò non va dimenticato che i nerazzurri hanno praticamente già comprato Alex Perez, difensore centrale spagnolo classe 2006.

La situazione Hermoso

Nelle ultime ore è circolata la voce che vede l’Inter riallacciare i contatti con Mario Hermoso, ex difensore dell’Atletico Madrid ora svincolato. Lo spagnolo ha mostrato di gradire eventualmente la destinazione milanese ma il fondo Oaktree riflette sui suoi 29 anni e sulle sue elevate richieste economiche. L’entourage del difensore chiede uno stipendio di 5 milioni di euro a stagione oltre alle solite commissioni; su di lui c’è anche il Napoli.

