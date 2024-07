Si avvicina la partenza della nuova stagione e con essa anche l’annuncio del prolungamento del tecnico campione d’Italia.

L’Inter e Simone Inzaghi continueranno insieme anche se fondamentalmente dubbi non ce ne sono mai stati: è ormai imminente il rinnovo di contratto.

I dettagli

Le trattative hanno raggiunto un punto tale che l’annuncio del rinnovo sembra essere solo una questione di tempo. Le discussioni si sono concentrate su dettagli significativi come la durata del contratto e l’adeguamento economico, trovando una solida base di intesa. Inzaghi, come riporta la Gazzetta dello Sport, ha accettato una prolungamento fino al 2026, pur avendo sperato in un impegno fino al 2027. L’accordo prevede che il piacentino guadagnerà uno stipendio annuo 6,5 milioni di euro. Questo lo posiziona come il tecnico più pagato della Serie A bonus esclusi, Conte, infatti, al Napoli guadagna 6 milioni più 2 di bonus.

Calciatori dell’Inter e Inzaghi

Verso la nuova stagione

Il raduno si terrà ad Appiano Gentile il 13 luglio anche se molti big non ci saranno a causa di Europei e Coppa America. Tra i rinforzi già a disposizione del tecnico ci saranno Taremi e Josep Martinez, arriveranno però a breve Zielinski ed il gruppo degli italiani. Particolare attenzione sarà rivolta a Francesco Acerbi, alle prese con il recupero da un’operazione di pubalgia: il suo inserimento nel gruppo sarà valutato in base alle indicazioni dello staff medico. Inzaghi si gode gli ultimi giorni di vacanza, l’annuncio ufficiale del rinnovo potrebbe arrivare la prossima settimana.

