I nerazzurri hanno annunciato l’arrivo di Piotr Zielinski.

Dopo l’annuncio ufficiale sono arrivate anche le prime parole da giocatore dell’Inter di Piotr Zielinski: il polacco le ha pronunciate ai canali ufficiali del club. “Sono molto contento perché arrivo in una delle squadre più forti del Mondo. Per me è un onore: non vedo l’ora di iniziare“.

Il centrocampo dell’Inter

“È vero, il centrocampo è una delle forze dell’Inter: cercherò di dare il mio contributo, sperando che la squadra possa diventare ancora più forte“.

Gli scontri con i nerazzurri

“Quelle contro l’Inter sono sempre state partite durissime: è una squadra ben organizzata e con tantissima qualità. Hanno sempre pressato benissimo, tornando subito a riaggredire l’avversario su ogni palla persa per riconquistarla il prima possibile: questa è sempre stata una chiave importante, oltre chiaramente alla grande qualità della squadra“.

Tifosi dell’Inter allo scudetto

L’adattamento

“Sono in Italia da dodici anni e sono molto contento di poter continuare qui la mia carriera: mi sento molto bene e penso che mi adatterò benissimo a questa squadra“.

L’orgoglio

“Sono molto orgoglioso di essere il primo polacco a vestire questa maglia prestigiosa: l’Inter è una grandissima squadra e cercherò di fare del mio meglio per raggiungere i più grandi risultati possibili“.

Il messaggio

“Cercherò di dare tutto per rendere felici i tifosi: sono fantastici e San Siro è uno degli stadi più belli d’Italia. Farò di tutto per dimostrare le mie qualità e portare altri trofei a questo Club“.

