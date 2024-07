L’attaccante argentino è in attesa di conoscere il proprio futuro: molto probabilmente sabato prossimo sarà ad Appiano Gentile agli ordini di Inzaghi.

L’Inter si trova a dover fare i conti col ritorno di Joaquin Correa: l’ex Lazio non rientra nel progetto ma ha poco mercato per l’impatto che ha a bilancio e per lo stipendio che percepisce.

L’ultima esperienza

Il Tucu ha vissuto un’esperienza in prestito non proprio esaltante all’Olympique Marsiglia: Correa ha fatto anche peggio di quanto fatto nelle due stagioni in nerazzurro non riuscendo a segnare nemmeno un goal. Il tempo concessogli da Inzaghi è finito nonostante quest’ultimo avesse tanta stima nei suoi confronti.

Joaquin Correa

Gli scenari

Correa è legato all’Inter da un contratto che scadrà a giugno 2025, il che vuol dire che senza un rinnovo è impossibile un’altra cessione in prestito. Diversi club hanno manifestato interesse per l’attaccante argentino. Tra questi spiccano l’AEK Atene di Almeyda ed il River Plate; lo riporta il Corriere dello Sport. Tuttavia, nessuna proposta ufficiale è ancora arrivata ai nerazzurri. Parallelamente, la dirigenza sta esplorando la pista turca come possibile destinazione. L’obiettivo è una cessione a titolo definitivo che possa ridurre al minimo la minusvalenza. Correa, infatti, è a bilancio per 8,5 milioni di euro, la missione è alquanto complicata. Per ora l’attaccante è destinato ad unirsi al gruppo allenato da Inzaghi che sabato prossimo inizierà la preparazione in vista della prossima lunghissima stagione.

