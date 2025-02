João Félix al Milan dopo giugno? La risposta del portoghese in conferenza stampa è un vero colpo di scena: le sue parole.

Joao Félix ha già conquistato i tifosi rossoneri con le sue giocate, prima contro la Roma e poi a Empoli, dove ha mostrato il suo talento. Il gol in cucchiaio contro i capitolini nei quarti di Coppa Italia è stato un vero capolavoro che ha acceso l’entusiasmo. Oggi, durante la sua presentazione ufficiale alla stampa, è stato chiesto se gli piacerebbe restare al Milan oltre giugno. La risposta del portoghese, ex Chelsea, ha sorpreso tutti, con un vero colpo di scena. Colpo di scena che potrebbe avverarsi anche per il prossimo mercato, con Ibra e Mendes pronti a collaborare per regalare al Milan un nuovo top player dal Manchester City.

I primi giorni da milanista, l’idolo rossonero e una rivelazione tattica

La conferenza stampa a Casa Milan ha rappresentato un momento importante per Joao Felix, che non ha nascosto la sua emozione per gli iniziali successi ottenuti con la maglia milanista, inclusa una rete memorabile che ha contribuito a sigillare una vittoria significativa per la squadra. Il portoghese ha affermato: “Me l’aspettavo, ma il Milan è un club immenso. Da fuori si vede. Quando ci sei dentro capisci perché è uno dei più grandi club d’Europa“. La sua passione per il calcio è palpabile, e la sua ammirazione per icone del calcio come Kaká sottolinea l’ambizione e il modello a cui aspira nel suo percorso con il Milan: “È il mio giocatore preferito di sempre. Non ci ho mai parlato sul fatto che sono venuto qua, ma ci ho parlato in passato. L’ho incontrato negli USA, ho fatto un’intervista con lui. È un idolo, non mi posso paragonare a lui ma magari potessi fare quello che ha fatto al Milan quello che ha fatto lui”. La presentazione di Felix ai media è stata anche un’occasione per discutere della tattica e delle potenzialità di questo giovane portoghese nel vivace attacco del Milan. In merito alla sostenibilità di tale impianto di gioco ha affermato: “Sì, ovvio che sì. Non so se è normale oppure no ma di solito le persone vedono che la difesa è molto importante. Ma non vuol dire che con 4 attaccanti non ci sia difesa. Siamo attaccanti, ma quando c’è da difendere ci siamo anche noi a fare il nostro lavoro. Aiutiamo in difesa, cerchiamo l’equilibrio come avete visto nel secondo tempo contro l’Empoli. Abbiamo difeso bene e abbiamo attaccato bene, è possibile fare entrambe le cose”.

Joao Félix al Milan anche dopo giugno? Il portoghese risponde così

Joao Felix non ha mancato di esprimere la sua gratitudine per il calore e l’accoglienza ricevuta, non solo dalla squadra ma anche dai tifosi, evidenziando l’importanza dell’ambiente Milan nella sua scelta. La sua stima per figure sportive del calibro di Rui Costa, e la complicità con compagni come Leao, dimostrano una già forte integrazione nel tessuto rossonero. In merito alla sua permanenza in rossonera dopo giugno ha affermato: “Per adesso sono in prestito, fino a giugno. Vediamo come va. Per il momento mi sta piacendo molto tutto: il club, le persone, le infrastrutture. Sono stato accolto molto bene, sia io e sia la mia famiglia. Mi sento bene qua, sappiamo però che nel calcio le cose possono cambiare velocemente. Ma se ci fosse la possibilità di rimanere al Milan mi piacerebbe. In ogni club avevo l’aspettativa di giocare al meglio, se poi le cose non vanno è importante essere perseveranti”.

Leggi l’articolo completo João Félix al Milan dopo giugno? La risposta del portoghese in conferenza stampa è un vero colpo di scena, su Notizie Milan.