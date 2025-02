Leao, Joao Fèlix, Pulisic e Gimenez in campo insieme? Ibra spiazza tutti in conferenza e “detta” la linea a Conceicao

Leao, Joao Fèlix, Pulisic e Gimenez in campo insieme? Ibra nella conferenza stampa di presentazione di Félix dice la sua e spiazza tutti.

È giorno di presentazioni ufficiali in Casa Milan, e oggi tocca a Joao Félix, l’asso portoghese ex Chelsea che ha già conquistato i cuori dei tifosi con un gol spettacolare nella gara di Coppa Italia contro la Roma. Ibrahimović, entusiasta, ha elogiato pubblicamente il suo talento, sottolineando la qualità del suo colpo. Tuttavia, lo svedese ha già in mente un altro sogno di mercato: i contatti con Mendes si stanno intensificando in queste ore, alimentando le voci su possibili nuovi colpi per rinforzare ulteriormente la rosa rossonera, con un occhio al futuro.

Parole al miele per Joao Félix e la suggestione quattro attaccanti al Milan

Ibrahimovic ha subito messo in chiaro il valore aggiunto che Joao Felix porta con sé, evidenziando il gol segnato al San Siro come carta di presentazione. A soli 23 anni, Felix nasconde ancora un enorme potenziale di crescita. La sua abilità nel creare gioco è stata definita “magica” da Ibrahimovic, sottolineando come certe qualità siano innate e non insegnabili. L’attaccante viene visto come una risorsa capace di sbloccare partite difficili, grazie alla sua tecnica e alla sua visione di gioco. Lo svedese ha poi risposto in merito alla domanda che si pongono molti tifosi del Milan: se fosse possibile vedere sempre in campo i magnifici quattro in campo ( Gimenez, Pulisic, Joao Félix e Leao ).

Tutti insieme in campo? La risposta di Ibra

La prospettiva di vedere quattro attaccanti giocare insieme è stata accennata come possibile, ma sempre nell’ottica di mantenere un equilibrio tra fase offensiva e difensiva. Inoltre, è stata rimarcata l’importanza di non garantire a nessun giocatore un posto fisso in squadra, segno di un ambiente competitivo e stimolante. In particolare lo svedese ha affermato: “Quando abbiamo fatto questo mercato abbiamo cercato di dare all’allenatore due squadre. Giochiamo tanto, servono alternative. Il mister ha tante opzioni ora. Se difendono possono giocare tutti insieme. Serve equilibrio, difendere e attaccare. L’importante è aver dato al mister due squadre e tante alternative. Tocca a lui decidere chi far giocare, nessuno ha il posto in campo garantito. Speriamo che Joao possa diventare anche lui una leggenda del Milan”.

Leggi l’articolo completo Leao, Joao Fèlix, Pulisic e Gimenez in campo insieme? Ibra spiazza tutti in conferenza e “detta” la linea a Conceicao, su Notizie Milan.