Ibra furioso per il rosso a Tomori promette “battaglia”: la mossa ufficiale del Milan è durissima, ecco cosa accadrà

Ibra furioso per il rosso a Tomori promette “battaglia”. Il Milan prende posizione ufficiale, con una mossa durissima.

Il nuovo Milan sta prendendo forma partita dopo partita, con i nuovi innesti che brillano e suscitano l’entusiasmo dei tifosi. Le ultime indiscrezioni suggeriscono che Ibrahimović stia già pianificando un altro super colpo di mercato, con l’aiuto di Mendes, per portare un altro grande talento in rossonero. La vittoria di Empoli, però, ha sollevato polemiche per alcune decisioni arbitrali quantomeno discutibili, che hanno infuriato non solo i tifosi ma anche la proprietà. Ibra ha affrontato l’argomento nella conferenza stampa di presentazione di Joao Félix, usando toni inediti e anticipando una mossa decisiva e severa del Club per far valere i propri diritti.

Due casi gravi a Empoli: Ibra è scatenato

La gara di Empoli ha sollevato una doppia polemica: la prima riguarda il mancato rosso a Cacace per l’intervento su Walker, e la seconda il rosso a Tomori, nonostante l’evidente posizione di fuorigioco da cui nasce l’azione. Ibrahimović, durante la conferenza stampa di presentazione di Joao Félix, ha colto l’occasione per esprimere la posizione ufficiale del Club, annunciando che sarà durissima in merito a quanto accaduto. La dirigenza è determinata a difendere i propri interessi, sottolineando l’inadeguatezza delle decisioni arbitrali e promettendo un’azione concreta per fare giustizia.

Azione durissima del Milan dopo Empoli: l’annuncio di Ibra

Ibra in merito ai fatti di Empoli è stato chiarissimo in conferenza stampa: “Chiedo sempre ai giocatori di essere educati con l’arbitro. A metà tempo ho chiesto rispetto all’arbitro per i giocatori del Milan. Mi sono stupito che i giocatori hanno detto nulla perchè se gli va male sta fuori un anno. Tomori? E’ la conseguenza di quando lasci andare avanti il gioco. Per noi non è accettabile, manderemo una lettere all’AIA, non è una situazione accettabile. Ci siamo trovati noi in uno in meno, mentre dovevano essere loro in 10 per il fallo su Walker. Poi lui arriva dalla Premier e non fa sceneggiate. Io chiedo rispetto per il Milan e per i suoi giocatori”.

