Il centrocampista del Portogallo ha parlato del caso che è andato virale sui social tra Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes

Joao Mario, centrocampista del Portogallo, ha parlato in conferenza stampa circa “l’accoglienza fredda” andata virale sui social tra Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes.

PAROLE – «Ero lì in quel momento. Stavano scherzando perché Ronaldo è stato il primo ad arrivare, mentre Bruno Fernandes è arrivato per ultimo. Cristiano gli ha chiesto se fosse venuto in barca anziché in aereo, ma non c’è nessun problema. Entrambi sono concentrati per il Mondiale. Ronaldo è sempre felice quando è in nazionale, l’ho visto ieri e mi sembrava fosse tutto ok, come sempre. E come ho detto prima, lui è felicissimo di essere qui e totalmente focalizzato sulla nazionale. Sicuramente ci darà una grande mano in questo Mondiale».

