Joao Neves Milan, il Benfica fa muro per gennaio: ecco l’unico modo per acquistare il centrocampista. Le ultime di calciomercato

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Benfica non ha intenzione di approfondire alcun discorso a gennaio per la cessione di Joao Neves, nonostante il Manchester United abbia inviato più volte i suoi scout per visionarlo da vicino.

Anche il calciomercato Milan è sulle tracce del talentuoso centrocampista, per il quale è comunque valida una clausola rescissoria da 120 milioni di euro, come successe un anno fa per Enzo Fernandez.

