Particolare retroscena sull’infortunio a Joe Barone, un ex obiettivo Inter potrebbe essersi accorto per primo del malore

La Serie A intera è col fiato sospeso in attesa di notizie sulla salute di Joe Barone. Poco prima di Atalanta-Fiorentina infatti, il dirigente Viola ha accusato un malore (con tanto di trasferimento urgente al pronto soccorso). Di conseguenza, il match in programma tra bergamaschi e viola è stato rinviato proprio a pochi minuti dal suo teorico inizio.

Un particolare retroscena sul triste episodio però, riguarderebbe Antonin Barak. Secondo quanto riportato da Tmw, il giocatore (ex obiettivo dell’Inter) sarebbe stato uno tra i primi ad accorgersi del malore dello stesso Barone. Anche lui, si legge, avrebbe raggiunto in questo momento una parte della dirigenza viola fuori dall’ospedale in attesa di novità.

proviene da Inter News 24.

