L’opinionista Giancarlo Padovan critica il cammino europeo dei nerazzurri sostenendo che forse la squadra di Inzaghi è stata sopravvalutata.

Giancarlo Padovan a Sky Sport 24 ha parlato di come Inter e Napoli approcciano al match di stasera. “Stasera mi aspetto che l’Inter reagisca e vinca, l’Inter vuole onorare lo scudetto che ha già vinto, vuole dimostrare ai tifosi che quello di mercoledì è stato un episodio, seppur doloroso e pesante da accettare. Il Napoli, che ha pure il dubbio Osimhen, oggi può fare poco. E questo poco non basterà a raggiungere né la Champions né, temo, le altre Coppe. L’unica squadra che va meno di tutte è il Napoli forse assieme alla Lazio”.

Marcus Thuram

Le eliminazioni europee

“Non sono rimasto deluso dal Napoli, ha fatto quello che poteva, il Barcellona è superiore al Napoli anche se aveva delle assenze importanti. Lo è per qualità di palleggio, lo è per gli attaccanti che ha. Dal Napoli non mi aspettavo nulla di più di ciò che ha fatto, una buona prestazione. L’eliminazione si può accettare. Non si può accettare l’eliminazione dell’Inter, ha sprecato troppe occasioni tra andata e ritorno, si è mangiata troppi gol. Lodiamo tanto Thuram e va bene, lodiamolo, ma quando sbaglia diciamo che sbaglia e ha sbagliato almeno due gol”.

Critiche

“Quando hai queste occasioni, devi segnare. Soprattutto se sei l’Inter che non ha problemi in attacco con Thuram e Lautaro. Invece Thuram ha avuto una serata non buona e l’Inter ha pagato. Forse anche io sotto sotto pensavo che l’Inter ce l’avrebbe fatta, che era superiore ma abbiamo sopravvalutato l’Inter dicendo che dopo il City c’era solo l’Inter. Non è così perché la Champions è così. L’Atletico è modesto in campionato ma in Champions è stato straordinario, i campioni che ha non hanno sbagliato”.

