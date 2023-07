John Elkann ha celebrato così i 100 anni della Juventus sotto la proprietà della famiglia Agnelli. Queste le sue dichiarazioni

Sul canale ufficiale della Juventus sono state riportate le parole di John Elkann, che ha celebrato così ì 100 anni sotto la proprietà della famiglia Agnelli.

PAROLE – «Sono stati cent’anni di batticuore, vittorie, batoste, rinascite e passione assoluta ereditate di generazione in generazione. Far parte di questa grande famiglia bianconera, che dovunque nel mondo si riconosce, si ritrova, si sostiene e si capisce con uno sguardo, e condividere l’amore viscerale per una squadra che per milioni di noi è una casa, è stata ed è una delle più grandi gioie della mia vita, trasmessa da mio nonno a me e poi ai miei figli. Per tutte le avventure che abbiamo vissuto, per quelle che costruiremo insieme, posso solo dirvi grazie con tutto il mio cuore. Ora e per sempre, forza Juve».

