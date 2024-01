Jorge Jesus, allenatore dell’Al-Hilal, ha parlato in conferenza della differenza tra Neymar e l’ex Juve Cristiano Ronaldo

Jorge Jesus, allenatore dell’Al-Hilal, ha parlato in conferenza della differenza tra Neymar e l’ex giocatore della Juventus Cristiano Ronaldo. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Cristiano Ronaldo ha più passione per il calcio e, quindi, lo mette come priorità. Neymar ha più passione per altre cose e mette queste altre cose davanti, ovvero la sua vita privata. Ma come giocatore è favoloso e come uomo, ho passato un mese e mezzo con lui, mi ha sorpreso positivamente in tutto».

