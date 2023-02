Le parole di Graham Potter sulla cessione di Jorginho all’Arsenal: «É un’operazione che ha soddisfatto tutte le parti in gioco»

In conferenza stampa in vista della partita con il Fulham Graham Potter, tecnico del Chelsea, ha parlato della cessione all’Arsenal di Jorginho. Di seguito le sue parole.

«Nei quattro mesi in cui ho lavorato con lui è stato fantastico. È una grande persona, quel che ha fatto nel club è stato grandioso. Ma quando ci sono determinate situazioni (era in scadenza ndr) devi prenderle in considerazione, per assicurarsi qualcosa di più stabile per la famiglia. È stata un’operazione win win win. Gli auguro il meglio».

