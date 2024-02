Il Real Madrid continua a spingere sull’acceleratore sperando in un passo falso del Girona: intanto Joselu manda un segnale

L’attaccante, arrivato in estate per sostituire nelle idee in campo Karim Benzema, ha segnato una doppietta contro il Getafe e riportato in vetta alla Liga i blancos. Ora l’attesa sta tutta nella rivale, impegnata contro la Real Sociedad.

