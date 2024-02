Josep Martinez, portiere del Genoa, si è raccontato a Sportweek tra idoli, Valencia e la sue stagioni in rossoblù

Spiritoso e un po’ “matto” come tutti i portieri, lo spagnolo del Genoa si confessa. Sportweek presenta così Josep Martinez, portiere che tifa Valencia, ha come idolo Canizares e in Serie A si sta facendo apprezzare. Ecco la sua intervista al magazine.

DICE TANTE PAROLACCE – «Ho preso poche lezioni e ho imparato l’italiano per strada».

TIMIDEZZA – «Dipende dai momenti e da come mi sento. Normalmente sono timido, mi apro con difficoltà con chi non conosco. Però poi succede che mi piace fare un’intervista».

COSA GLI PIACE DI GENOVA E DEL GENOA – «La gente: la sua passione per la squadra. Mai visti tifosi più caldi dei nostri. Ma mi piace proprio il vostro modo di vivere, così simile a quello di noi spagnoli. E il cibo: mi piace tantissimo il pesto».

SA CANTARE L’INNO DI BRESH – «Ho un po’ di vergogna, però: Ho un guasto d’amore, non riesco a star bene perché non ti vedo tutte ‘ste sere… Basta, dai!»

GILARDINO FA GOL IN ALLENAMENTO – «No, non gli piace tirare. Uno che mi segna tanto è Ekuban. E oggi Messias me ne ha fatti due veramente belli…»

