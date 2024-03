Jovic in bilico: cosa può succedere nei prossimi mesi. Le ULTIME sul futuro dell’attaccante serbo, in scadenza a giugno

Oggi pomeriggio Luka Jovic avrà un’altra chance per provare a convincere il Milan e conquistarsi un posto nella rosa del Milan della prossima stagione. L’attaccante partirà infatti titolare in un match che può essere decisivo per le sue sorti.

In estate il serbo ha firmato un solo anno di contratto con rinnovo esercitabile unilateralmente dalla società. Dopo un inizio anno scintillante si è un po’ spento: ecco perché già da oggi deve tornare a brillare per evitare di compromettere il suo futuro. Lo scrive la Gazzetta.

The post Jovic in bilico: cosa può succedere nei prossimi mesi. Le ULTIME sul suo futuro appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG