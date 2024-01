Le mosse in vista di giugno per il calciomercato Milan sono già cominciate. In tal senso tiene banco il futuro di Jovic

Luka Jovic si gioca il suo futuro al Milan. Il calciomercato rossonero in tal senso potrebbe vedere una rivoluzione in attacco. Molto passerà dalla scelta dell’allenatore destinato a raccogliere l’eredità di Stefano Pioli:

come riportato da Calciomercato.com per Luka Jovic le ottime sensazioni destate dalla sua esplosione in piena stagione invernale – le 6 reti realizzate sin qui sono arrivate tutte da dicembre ad oggi – portano a pensare che, salvo contrattempi, il Milan eserciterà l’opzione di rinnovo del contratto in scadenza a giugno per un’altra stagione.

