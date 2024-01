In casa Milan si sta spingendo sull’acceleratore per il progetto seconda squadra. Da cosa dipende la creazione dell’Under 23 rossonera

C’è grande interesse da parte del Milan verso la possibilità di iscrivere la seconda squadra al campionato di Serie C, siamo in fase di studio avanzata, ma a questo punto non dipende più solo dal Diavolo.

Come riportato da Calciomercato.com per l’Under 23 rossonera serve, infatti, che si liberi un posto, esattamente come accaduto all’Atalanta, che ha rimpiazzato il Siena. Una volta che uno slot in Serie C rimane vacante, la Federazione valuta il ripescaggio o l’inserimento di una Under 23 in base a una griglia di criteri che dà la priorità alle seconde squadre, e poi, in seconda battuta, alle squadre di C, rifacendosi alla classifica del campionato precedente, alla tradizione della squadra, al numero medio di spettatori nelle ultime stagioni. Quindi il Milan aspetta che l’eventualità di una vacanza nel prossimo campionato si verifichi, pronto a dare il via al progetto seconda squadra.

The post Milan Under 23: avanti tutta sulla Seconda squadra, non dipende solo dai rossoneri appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG