Jovic è destinato a lasciare la Fiorentina. L’attaccante è stato accostato anche al Milan, ecco le sue richieste

Non c’è più spazio per Jovic alla Fiorentina. L’attaccante è sul mercato e potrebbe lasciare il club in questi giorni finali di calciomercato.

Secondo Nicolò Schira, Ramadani l’ha riofferto al Milan. Le richieste sono per un contratto almeno fino al 2025.

The post Jovic Milan: l’attaccante in uscita dalla Fiorentina, le richieste appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG