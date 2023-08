Leonardo Bonucci, ormai ex difensore centrale della Juventus, è a un passo dal trasferimento all’Union Berlino in Germania

Secondo quanto riportato dal noto giornalista sportivo Fabrizio Romano, il club tedesco attende il via libera definitivo per procedere all’ingaggio di Bonucci (che ancora spera in un inserimento deciso della Lazio). Questa settimana sarà decisiva in tal senso.

