Jovic-Milan, Stefano Pioli ha ammesso che il serbo renderebbe meglio con uno schieramento a due punte: le dichiarazioni

Nel corso della conferenza stampa al termine della partita tra Milan ed Empoli, Stefano Pioli ha ammesso questa cosa su Luka Jovic:

JOVIC E PULISIC – «Luka ha bisogno anche di un sostegno affianco, quando gli avversari sono così bassi avrebbe dovuto fare un po’ di più e non aspettare la palla, Pulisic è un giocatore importante, lui credeva che potesse rendere meglio a sinistra, invece secondo me rende meglio a destra, tenta più il dribbling e si fa servire anche più in profondità»

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI DOPO MILAN-EMPOLI

