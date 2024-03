Jovic-Milan, Stefano Pioli ritrova l’attaccante dopo le due giornate di squalifica in campionato: il futuro del serbo resta un rebus

Come riportato dal Corriere dello Sport, dopo la pesantissima vittoria ottenuta venerdì contro la Lazio all’Olimpico, il Milan si appresta ad affrontare lo Slavia Praga in Europa League.

Per l’occasione Stefano Pioli ritrova Luka Jovic dopo le due giornate di squalifica in Serie A. Il serbo dovrebbe partire dalla panchina. Tuttavia il futuro resta un rebus: con il contratto in scadenza al termine della stagione serviranno tre mesi super per guadagnarsi il rinnovo.

