Jovic Milan, spunta un clamoroso scenario! Cosa può succedere dopo il rinnovo del contratto in scadenza. ULTIME

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul futuro di Luka Jovic, che si avvicina sempre di più al rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Tuttavia per il suo futuro potrebbero aprirsi due strade.

La prima porta ovviamente alla permanenza in rossonero, ma non è da escludere anche una seconda ipotesi che riguarderebbe la cessione: con il rinnovo ovviamente il Milan andrebbe a guadagnare dall’eventuale uscita del serbo nella prossima finestra. Uno scenario da non scartare.

The post Jovic Milan, spunta un clamoroso scenario! Cosa può succedere dopo il rinnovo appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG