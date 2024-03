I nerazzurri non riescono a gestire la rete del vantaggio dell’ex Parma e Manchester United e subiscono goal da calcio d’angolo.

L’Inter prova a fare la partita in avvio ma il Napoli non sta a guardare e a fiammate alza il pressing. La prima chance è per Lautaro Martinez che si vede murato il tiro da Juan Jesus; successivamente c’è addirittura una tripla occasione per i nerazzurri che sbattono su un ottimo Meret. Ci provano prima Darmian in tuffo, poi Lautaro sulla ribattuta e infine Barella che spara alto. Al 43’ l’Inter passa in vantaggio con un’azione prolungata che porta al cross basso di Bastoni ed al goal di Darmian; si va a riposo sull’1-0.

L’Inter inizia fortissimo la ripresa, Mkhitaryan serve Lautaro che per poco non riesce a battere Meret; poco dopo Thuram spara alle stelle sprecando una buona occasione. Momento di massimo sforzo per l’Inter: Meret respinge la punizione velenosa di Dimarco. Il Napoli prova a scuotersi con l’iniziativa personale di Kvaratskhelia, blocca Sommer; l’ex Juan Jesus si supera poi deviando in corner un tiro di Barella. Dopo l’ora di gioco l’azione personale di Traoré si conclude con un tiro alto; stessa sorte anche per il sinistro di Anguissa. All’81’ il Napoli pareggia in seguito ad un corner: la rete la segna l’ex Juan Jesus con un colpo di testa ravvicinato. Inter – Napoli finisce 1-1, i nerazzurri hanno un vantaggio di 14 punti sul Milan secondo in classifica.

